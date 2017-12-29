مليونا شخص يتوقع حضورهم احتفال ليلة رأس السنة في تايمز سكوير

(أ ف ب):

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الخميس أنها تتوقع مشاركة حوالى مليوني شخص في احتفال ليلة رأس السنة في ميدان تايمز سكوير ليل الاحد على الرغم من الصقيع غير الاعتيادي، إذ يتوقع أن تتدنى الحرارة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، مشيرة إلى أن الاجراءات الأمنية ستكون مشددة للغاية لضمان سلامة المحتفلين بالعام الجديد.

وقال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو خلال مؤتمر صحفي أن "هذا الحدث السنوي هو واحد من أكثر الأشياء التي يربطها الناس، في الولايات المتحدة كما في العالم اجمع، بنيويورك".

والاحتفال ببداية العام الجديد في ميدان تايمز سكوير تقليد سنوي متواصل منذ 110 سنوات تشارك فيه حشود من داخل الولايات المتحدة وسياح من العالم اجمع. وهذه السنة سيكون الطقس باردا جدا بالمقارنة مع العام الماضي حين بلغت درجة الحرارة صفر مئوية.

واضاف دي بلازيو "انها لحظة فخر كبير لمدينة نيويورك"، مضيفا أن "مدينة نيويورك هي واحدة من المدن القليلة في العالم التي يمكنها أن تستضيف حدثا من هذا القبيل وتوفير هذا المستوى من الأمن".

من جهته طمأن قائد شرطة نيويورك جيمس اونيل إلى الاجراءات الامنية المتخذة لضمان سلامة المحتفلين بالعام الجديد، على الرغم من ان نيويورك عموما وتايمز سكوير خصوصا ليست عرضة "لاي تهديد مباشر وموثوق به" معلوم.

واضاف "مع هذا سيكون هناك انتشار امني اقوى مما رأيناه في السنوات الأخيرة".

ورفض اونيل الافصاح عن عدد عناصر الشرطة الذين سيتم نشرهم هذا العام، مكتفيا بالقول ان عددهم سيكون اكبر مما كان العام الماضي.

وأوضح قائد الشرطة ان الاجراءات الامنية المتخذة تتضمن نصب عوائق خرسانية وشاحنات محملة بالرمال بهدف الحؤول دون حصول اي اعتداء لدهش الحشود بواسطة سيارة او شاحنة كما حصل في 31 أكتوبر في جنوب مانهاتن حين قتل ثمانية اشخاص دهسا.

ولفتت السلطات الراغبين بحضور احتفال تايمز سكوير الى انه سيتعين عليهم الخضوع لعمليتي تفتيش متتاليتين.