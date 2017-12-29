إسرائيل تصر على الانسحاب من اليونسكو رغم إجازة الأعياد

رام الله - أ ش أ

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل من خلال مندوبها لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تقدمت أمس الخميس، بطلب رسمي للانسحاب من المنظمة.

وقالت الصحيفة اليوم الجمعة: "رغم أن إسرائيل تعلم ان اليونسكو في اجازة رأس السنة الجديدة واعياد الميلاد المجيدة، توجه مندوبها كرمل شامة هكوهين الى المنظمة وسلّم طلب الانسحاب وعلبة شوكولاتة لحراس الامن، الذين بدورهم رفضوا استلام الطلب كونه لا يعتبر جزءا من مهامهم، وان اليونسكو حسب بروتوكولات عملها لا تقبل اي حزم او رسائل خلال العطل".

وأضافت: "لم ييأس مندوب اسرائيل من المحاولة، ويبدو أن إسرائيل لا تستطيع الانتظار لعدة أيام بعد إجازة العيد، فقام مندوبها بارسال الرسالة عبر البريد الالكتروني لمديرة اليونسكو اودري ازولاي، والتي قوبلت بالموافقة من قبلها، وانسحبت إسرائيل رسميا من اليونسكو".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أوعز لوزارة الخارجية بالانسحاب من "اليونسكو" خلال نهاية الأسبوع الجاري بدعوى تعاملها المنحاز وأحادي الجانب والسخيف مع إسرائيل.