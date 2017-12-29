12 قتيلا على الأقل في حريق بمبنى سكني في نيويورك

(أ ف ب):

قتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفل في عامه الأول، وأصيب أربعة آخرون بجروح خطرة في حريق اندلع مساء الخميس في مبنى سكني في حي برونكس في نيويورك، كما أعلن رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو.



وقال رئيس البلدية للصحفيين أثر تفقده مكان الكارثة "يؤسفني أن ابلغكم بأن 12 نيويوركيا قتلوا، بينهم طفل صغير في عامه الاول".

وأضاف "نخشى أن نخسر المزيد من الأرواح"، مشيرا إلى وجود أربعة جرحى اصاباتهم خطرة وحالهم حرجة.

من جهتها أكدت فرق الاطفاء إنها تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع قرابة السابعة مساء (الجمعة 00,00 ت غ) في الطابق الأرضي من المبنى وانتشر بسرعة الى الطابق الثاني.



ولم تعرف في الحال اسباب الكارثة.

ولفت دي بلازيو إلى أن اعمار الضحايا تتراوح من عام إلى أكثر من 50 عامًا.



واستحدثت فرق الطوارئ مركز ايواء طارئا داخل مدرسة قريبة من المبنى المحترق من أجل توفير مأوى لسكان المبنى يقيهم البرد القارس إذ وصلت درجات الحرارة الى عشر درجات مئوية تحت الصفر.

وتقع العمارة المنكوبة في جادة بروسبكت وهي مبنية بحجارة القرميد كما هي حال المئات من مباني نيويورك.

