الجيش الليبي يستعيد السيطرة على آخر معقل للمتشددين في بنغازي

طرابلس (أ ش أ)

أعلن الجيش الوطني الليبي استعادة السيطرة على آخر معقل للجماعات المتشددة في منطقة أخريبيش ببنغازي شرقي البلاد، وانتهاء العمليات العسكرية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء نقلا عن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري في تصريح صحفي اليوم،إنه تم تحرير منطقة خريبيش بالكامل بمدينة بنغازي.

وأضاف إن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة أعلن تحرير المنطقة بالكامل وانتهاء العمليات العسكرية فيها.

وكانت قوات الجيش قد نجحت منذ أشهر في دحر الجماعات المتشددة من مدينة بنغازي، باستثناء بعض الجيوب، التي كان آخرها منطقة أخريبيش.