تقرير إسرائيلي: واشنطن وتل أبيب تتبنيان خطة لمواجهة إيران "سويا"

غزة (أ ش أ)

ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل صاغتا خطة لمواجهة التهديد الإيراني "سويا" عبر مجموعات عمل مشتركة.

وقال التقرير، الذي بثته القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم إن مسئولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدوا أنه تقرر تشكيل فريق مشترك من جانب مسئولين أمريكيين وإسرائيليين لمواجهة التهديد الإيراني، وذلك خلال اجتماع سرّي بين مسئولين من الجانبين في البيت الأبيض، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير، عُقد الاجتماع في 12 ديسمبر الجاري، وترأس الجانب الإسرائيلي فيه مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، بينما ترأس الجانب الأمريكي مستشار الرئيس للأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر.

وانتهى الاجتماع إلى صياغة وثيقة تتفق فيها الولايات المتحدة وإسرائيل على قائمة من الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين وتهدف إلى التأكيد على أن ما جاء في خطاب ترامب بشأن إيران، في أكتوبر الماضي "سيصبح سياسة أمريكية".

وتنص الوثيقة على تكليف مجموعة عمل بإيجاد الوسائل الدبلوماسية والسرية لوقف الجهود الإيرانية لامتلاك قدرات نووية، فيما ستتعامل مجموعة أخرى مع ملف الجهود الإيرانية الخاصة بمحاولة تنصيب نفسها كقوة إقليمية نشطة في دول أخرى كلبنان وسوريا، على أن تضع هذه المجموعة سياسات وخطط خاصة بما بعد انتهاء الحرب في سوريا.

وأوضح التقرير أن مجموعة ثالثة ستتعامل بشكل خاص مع البرنامج الإيراني الخاص بالصواريخ الباليستية، بينما تكلَّف مجموعة رابعة بالتعامل مع السيناريوهات المحتملة لانخراط إيران في نزاع إقليمي من شأنه جرّ المنطقة بالكامل إلى "نقطة غليان".

ونقل التقرير عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان على اتجاهات التوجهات الإقليمية"، مؤكدين أن الجانبيين "سعيدان للغاية" بالتفاهمات الجديدة في هذا الشأن.