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الدفاع الروسية : إجلاء 44 جريحا من الغوطة الشرقية في دمشق

11:39 م الخميس 28 ديسمبر 2017
الدفاع الروسية : إجلاء 44 جريحا من الغوطة الشرقية في دمشق

وزارة الدفاع الروسية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 44 جريحا من الغوطة الشرقية في دمشق، وإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان ريف دمشق وحلب ودرعا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الخميس - أن 4 أطنان من المساعدات الإنسانية وصلت إلى ريفي حلب ودمشق، فيما تم تقديم مساعدة طبية لـ124 محتاجا، مشيرة إلى أن حوالي 100 طن من المساعدات الإنسانية الأممية وصلت إلى ريف درعا أثناء الفترة نفسها.

وأشارت الوزارة إلى أن 459 سوريا عادوا إلى منازلهم خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 33 في ريف حلب، و23 في حمص، و403 في دير الزور.

 

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وزارة الدفاع الروسية الغوطة مساعدات إنسانية سوريا

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