التحالف العربي في اليمن: منسق الأمم المتحدة الإنساني يُضلل الرأي العام العالمي

الرياض (أ ش أ)

أعرب المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تركي بن صالح المالكي عن أسفه لما ورد في بيان لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك.

وقال المالكي إن بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أظهر إنحيازه للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، حيث تعمد تسميتها (سلطات الأمر الواقع) مخالفا في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على "ميليشيات الحوثي" في اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي إن منسق الشئون الإنسانية استمر في تضليل الرأي العام الدولي من خلال ترديده لما يُتداول في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة والداعمة للميليشيات الحوثية، ما يؤكد انحيازه لتلك المليشيات وتسييسه للعمل الإنساني الموكل إليه.

وأشار إلى أنه تجاهل ما تقوم به الميليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني كان آخرها التصفيات الجسدية وعمليات الخطف والاعتقالات ضد الرئيس اليمني الرحل علي عبد الله صالح والمئات من أعضاء حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأطفالهم ونسائهم وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين.

وقال إن هذا البيان يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها، مطالبا الأمم المتحدة بأن تراجع آلية العمل الانساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم مجددا، وتطبيق مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن "ميناء الحديدة" التي رفضها الحوثيون رغم موافقة الحكومة الشرعية عليها.

وشدد على التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وحرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني التي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.