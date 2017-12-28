رويترز: السعودية أفرجت عن أميرين جديدين بعد تسوية مالية

كتب – محمد الصباغ:

قالت وكالة رويترز إن الإفراج عن أميرين سعوديين اليوم الخميس جاء بعد موافقتهم على تسوية مالية مع السلطات في المملكة.

ونقلت رويترز عن مسؤول سعودي وصفته بأنه "كبير ومطلع" على أزمة المحتجزين في حملة الفساد بالمملكة، أن اثنين من أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز هما الأمير مشعل والأمير فيصل، تم الإفراج عنهما بعد قبولهما بتسوية مالي.

وكانت شبكة بلومبرج الإخبارية أكدت إن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرين بعد احتجازهم ضمن الحملة التي بدأتها المملكة في الشهر الماضي ضد الفساد.

وأضافت الشبكة أن الأمير مشعل بن عبدالله، حاكم مكة السابق، والأمير فيصل بن عبدالله، غادرا فندق ريتز كارلتون بالرياض، حيث احتجزا مع عشرات آخرين منذ بداية الحملة.

كما نشرت الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود، عبر حسابها على تويتر صورة للأميرين، وأكدت إطلاق سراحهما في الردود على التعليقات. ونوف من أقارب الملك الراحل عبدالله.

وتابع تقرير بلومبرج: إن أكثر من 20 شخصًا تم إطلاق سراحهم بعد الموافقة على تسويات مالية مع السلطات لتجنب المحاكمة، وفقًا لصحيفة عكاظ السعودية أول أمس الثلاثاء.

وكان الأمير متعب بن عبدالله، أحد أبناء الملك الراحل، وافق على تسوية مالية مقابل الإفراج عنه، ودفع مبلغ مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بحسب ما ذكره مسئول سعودي بارز آنذاك.

وكانت تقارير إخبارية أكدت أن رجل الأعمال والأمير السعودي المحتجز، الوليد بن طلال، رفض تسوية مالية بقيمة 6 مليار دولار أمريكي وقرر الانتظار حتى إحالة الازمة إلى المحاكم.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد في حوار خلال الشهر الماضي مع صحيفة نيويورك تايمز أن النيابة العامة في المملكة ذكرت أن 95% من الأمراء ورجال الاعمال والوزراء السابقين المحتجزين وافقوا على تسويات مالية من أجل الإفراج عنهم، وأشار إلى أن قيمة هذه التسويات قد تبلغ 100 مليار دولار.