الحوثيون يتهمون قوات التحالف باستهداف مستشفى بمحافظة الحديدة اليمنية

صنعاء - (د ب أ)

اتهمت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مساء اليوم الأربعاء، قوات التحالف العربي، بقصف احدى المستشفيات بمحافظة الحديدة /226 كيلومترا غرب العاصمة اليمنية صنعاء/.

وقال عبدالحكيم الكحلاني الناطق باسم وزارة الصحة في بيان تلقت وكالة الانباء نسخة منه، "إن طيران العدوان السعودي الأمريكي (التحالف العربي) استهدف مستشفى حيس بمحافظة الحديدة يومنا هذا، بأربع غارات جوية واستهدف سيارة إسعاف ونتج عن ذلك استشهاد أحد المسعفين وجرح اربعة اخرين".

واضاف الكحلاني "نذكر الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في بلادنا والمجتمع الدولي بأنه سبق في الـ 11 من الشهر الجاري استهداف المستشفى نفسه بغارتين جويتين، ونتج عنهما في حينه استشهاد ستة أشخاص".

وتابع "نؤكد أن تحالف العدوان الذي تسبب في تحويل اليمن إلى أكبر طارئة إنسانية في العالم، يتحمل كل المسؤولية عما ينتج عن انهيار النظام الصحي وتوقف الخدمات الصحية في أكثر من 55 في المائة من المرافق الصحية، وما نتج عن ذلك من تراجع المؤشرات الصحية في اليمن أكثر من 10 سنوات إلى الوراء".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين في اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية بلاده وتحريرها من قبضة الحوثيين، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون.