وزير إسرائيلي يقود صلاة استسقاء أمام حائط البراق بالقدس

كتب – محمد الصباغ:

قاد وزير الري الإسرائيلي أوري أريئيل، صلاة استسقاء اليوم الخميس أمام حائط البراق بالقدس المحتلة وذلك بحضور عدد من الحاخامات اليهود.

وكان الوزير المنتمي لحزب "البيت اليهودي" المتطرف والمؤيد للصهيونية، إلى صلاة استسقاء أملا في سقوط الأمطار وقال عبر صفحته الأسبوع الماضي إن ذلك "تضرعًا إلى الله" من اجل مواجهة عام جاف بسبب شح الأمطار.

وشارك عشرات الإسرائيليين في الصلاة أمام الحائط الغربي أمام كبار الحاخامات في دولة الاحتلال.

وكتب الوزير الإسرائيلي على حسابه بموقع فيسبوك إن المنطقة تمر بأربع سنوات من الجفاف، وتراجعت نسبة الأمطار.

وذكر موقع بي بي سي إن منتقدي الوزير الإسرائيلي طالبوه لمواجهة الأزمة بطريقة عملية أكثر.

واتجهت السعودية والاردن إلى نفس الأمر في الأشهر الأخيرة وأقامت الدولتين صلاة الاستسقاء بهدف التضرع إلى الله وسقوط الأمطار.

ودعت وزارة الأوقاف الأردنية في نوفمبر الماضي المواطنين إلى "المشاركة في أداء صلاة الاستسقاء"، وأضافت أن "وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات أوعز لجميع مدراء مديريات الأوقاف في مختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة".

وتشترك الديانات السماوية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية) في الحث على صلاة الاستسقاء.