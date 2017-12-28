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الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم مدرسة ومسجد و7 منازل جنوب الخليل

10:14 م الخميس 28 ديسمبر 2017
الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم مدرسة ومسجد و7 منازل جنوب الخليل

رام الله (أ ش أ)

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أوامر هدم مدرسة ومسجد و7 منازل وغرفة تحوي بطاريات تخزين الطاقة الشمسية في منطقة "بيرين" جنوب الخليل (الواقعة في الضفة الغربية إلى الجنوب من القدس)، للمعنيين بتلك المنشآت وسكان المنازل.

وكان الاتحاد الأوروبي أعاد تأهيل وبناء غرف في "مدرسة بيرين الأساسية"، التي يعتزم الاحتلال هدمها.

وقال راتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية في جنوب الخليل إن أوامر الهدم التي سلمت أمهلت أصحاب المنازل أسبوعين لتقديم اعتراضات عليها لدى الجهات الإسرائيلية.

وقال الجبور إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عمليات تهويد وتفريغ المنطقة من سكانها بكافة السبل من إغلاق للطرق وهدم منازل والتهديد بهدم المدرسة الوحيدة في المنطقة وكذلك المسجد، لينفذ مخططه بتفريغ جنوب محافظة الخليل.

وناشد الجبور كافة الجهات الدولية والإنسانية للتدخل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية بحق البدو والسكان في مناطق جنوب الخليل.

هذا المحتوى من

Asha
جنوب الخليل الاحتلال الإسرائيلي الطاقة الشمسية الاتحاد الأوروبي

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