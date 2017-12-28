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بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين قبالة غزة

10:52 ص الخميس 28 ديسمبر 2017
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين قبالة غزة

غزة (د ب أ)
قالت مصادر فلسطينية إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت يوم الخميس اثنين من صيادي الأسماك الفلسطينيين قبالة ساحل بحر قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن تلك القوات داهمت قارب صيد كان يعمل على متنه الصيادان قبالة ساحل البحر في مدينة غزة واعتقلتهما كما صادرت المركب.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على الحادثة، لكن عادة ما يبرر الجيش الإسرائيلي اعتقال واستهداف الصيادين في قطاع غزة لتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم التي يحددها بستة أميال فقط بدعوى منع أي عمليات تهريب عبر البحر.

وبحسب مصادر فلسطينية ، فإن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت أكثر من مئة صياد ، وصادرت عددا من قوارب الصيد منذ بداية العام الجاري.

البحرية الإسرائيلية قبالة ساحل البحر قطاع غزة

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