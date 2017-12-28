أردوغان يرى تحسنا في العلاقات التركية الألمانية

اسطنبول (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك تحسنا في العلاقات بين بلاده وألمانيا.

وحسب صحيفة "حرييت" التركية اليوم الخميس فإن أردوغان صرح لصحفيين مرافقين لدى عودته من رحلته لأفريقيا والتي استمرت عدة أيام: "كانت هناك مشاكل ولكن محادثاتنا الأخيرة كانت جيدة للغاية".

كما كان تقييم أردوغان لعلاقة تركيا بدول أوروبية أخرى جيدا.

وقالت الصحيفة نقلا عن الرئيس التركي: "ليس لدينا مشاكل مع ألمانيا ولا مع هولندا ولا مع بلجيكا" وأضاف: "نريد بالطبع أن تكون علاقاتنا بالاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد جيدة".

وردا على سؤال من الصحفيين بهذا الشأن لم يستبعد أردوغان القيام بزيارة لألمانيا أو هولندا.

وتعكر صفو العلاقات كثيرا بين تركيا من جهة وهولندا وألمانيا من جهة أخرى على خلفية احتمال مشاركة أردوغان في فعاليات شعبية في البلدين للترويج للتعديل الدستوري الذي أجري في أبريل 2017.

كما تنتقد ألمانيا استمرار اعتقال تركيا ثمانية من مواطنيها لأسباب تعتبرها ألمانيا سياسية لم يعرف منهم بالاسم سوى دنيس يوشيل الصحفي بجريدة "دي فيلت" الألمانية.

وأفرجت السلطات التركية عن الصحفية والمترجمة الألمانية ميساله تولو في الثامن عشر من ديسمبر الجاري ولكن السلطات لم تسمح لها بمغادرة تركيا. وكان الادعاء العام في تركيا قد طالب بإطلاق سراح الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر أواخر أكتوبر الماضي وهو ما حدث بالفعل.