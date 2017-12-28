الرئيس الروسي: انفجار سان بطرسبرج هجوم إرهابي

موسكو (د ب أ)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين وصف الانفجار الذي وقع أمس الأربعاء في مركز تجاري في سان بطرسبرج بأنه هجوم إرهابي.



ونقلت الوكالة عن بوتين القول خلال لقاء مع قادة عسكريين " وقع هجوم إرهابي في سان بطرسبرج أمس ".



وأضاف " جهاز الأمن الاتحادي أحبط مؤخرا محاولة القيام بهجوم إرهابي أخر" وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.



قد أصيب عدة أشخاص في الانفجار الذي وقع في مركز بيركريستوك للتسوق، ويعتقد أنه نجم عن عبوة تحتوي على قنبلة شظايا وتعادل قوتها التفجيرية قنبلة وزنها حوالى 200 جرام من مادة تي ان تي شديدة الانفجار.



ووضعت السلطات الروسية في حالة استعداد، في أعقاب تفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرج في ابريل الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.