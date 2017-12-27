الجيش الليبي يرحب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 2018

بنغازي - (أ ش أ)

رحبت القيادة العامة للجيش الليبي الوطني بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام المقبل 2018 .

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري- خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي اليوم الأربعاء،إن الجيش الوطني علي استعداد كامل لتأمين مراكز الانتخابات، مطالبا باعطاء الفرصة للشعب الليبي لإبداء رأيه عبر صناديق الاقتراع بحرية كاملة وشفافية، موضحا أن الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي ليبي ومراقبة عربية ودولية .

ودعا المسماري، البرلمان الليبي الإسراع في إصدار قانون الانتخابات لتحديد مدتها وشروطها، حتي يتمكن المواطن الليبي معرفة واجباته وحقوقه.

وعن الوضع الأمني في ليبيا قال المسماري، إن تفجير خط البترول في منطقة مراده عملية إرهابية، موضحا أن العناصر الإرهابية هربت غرب البلاد والقوات الأمنية تلاحقهم للقضاء عليهم، ، لافتا الى أن المقصود بالعملية الإرهابية هدم مقدرات البلاد وخلق فوضي اقتصادية لإطالة أمد الأزمة الليبية.

وأكد المسماري أن هناك محاولات من تنظيم "داعش" الإرهابي من إرتكاب عمليات إرهابية في سدرة و القوات الجوية تصدت لها .

وتابع: الجيش الليبي لديه تسجيلات لمحادثات ثتبت التعاون بين أعضاء تنظيم القاعدة وقطر، موضحا أن التسجيلات تؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة لإرتكاب عمليات إرهابية ضد الجيش الليبي.​