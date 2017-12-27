"تقليص الخارجية والمناخ وزيادة الدفاع".. أبرز تعديلات ترامب على الموازنة الأمريكية

كتب - هشام عبد الخالق:

قررت الولايات المتحدة، عن طريق بعثتها الدبلوماسية بالأمم المتحدة، تخفيض ميزانية الأخيرة لعام 2018-2019 بمقدار 285 مليون دولار عن العامين السابقين.

ووفقًا لبيان الخارجية الأمريكية، فأن "هذا التوفير الكبير في التكاليف، يصاحبه خفض وظائف الإدارة والدعم المتضخمة للأمم المتحدة، لتعزيز الدعم للأولويات الأمريكية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وتفعيل المزيد من الانضباط والمساءلة في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة".

وتعليقًا منها على هذا، قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي: "خفض الميزانية، يعد خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة".

ويعتقد الكثيرون أن هذا القرار جاء بسبب تصويت الأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع يدين الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، بعد أن صوتت 128 دولة لصالح المشروع، ورفضته 9 دول فقط من بينها أمريكا وإسرائيل.

القرار الأمريكي الأخيرة المتعلق بخفض ميزانية الأمم المتحدة، ليس أولى تلك القرارات حول تعديلات في ميزانية الولايات المتحدة منذ تولي ترامب، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك التعديلات على الميزانية الأمريكية:

- إلغاء تمويل صندوق السكان التابع للأمم المتحدة:

في أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تمويل صندوق السكان التابع للأمم المتحدة، وهو وكالة تشجع على تحديد النسل في 150 بلدًا.

وقالت الخارجية الأمريكية، تعليقًا على قرار إلغاء التمويل: "إن الصندوق يدعم أو يساهم في إدارة برنامج للإجهاض أو التعقيم القسري".

ويعد هذا الإلغاء أول ذراع للأمم المتحدة تسحب إدارة الرئيس دونالد ترامب تمويله.

وقال صندوق السكان: "إنه يأسف لقرار الإدارة الأمريكية وإنه لم يخرق أي قانون".

وستمتنع الولايات المتحدة عن دفع مبلغ 32.5 مليون دولار من ميزانية الصندوق خلال عام 2017.

- تخفيض ميزانية وزارة الخارجية وتقليص المساعدات

في مارس الماضي، أعلنت إدارة الرئيس ترامب، عن خططها بزيادة حجم الإنفاق العسكري مقابل تقليص ميزانية وزارة الخارجية.

وأظهر المقترح الذي قُدم إلى الكونجرس، أنه سيتم تخفيض ميزانية الوزارة بـ 10 مليارات دولار، وأعلن تيلرسون وقتها أنه يريد إلغاء أكثر من ألفي منصب بالخارجية، من بين نحو 75 ألف منصب على مستوى العالم.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، أنه ينبغي على واشنطن أن تنفق مبالغ أقل على الدبلوماسية مع انتهاء النزاعات المسلحة في العالم.

جاء هذا التصريح بعد أن رفض الكونجرس تمرير قانون خفض ميزانية وزارة الخارجية البالغة 55 مليار دولار، بمقدار الثلث، والتي كان اقترحها ترامب في بداية العام.

- تقليص تمويل برامج إدارة حماية البيئة الأمريكية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في مارس الماضي، أن إدارة ترامب تخطط لتقليص تمويل برامج إدارة حماية البيئة الأمريكية، لأن ترامب يراها عديم الجدوى، ومن بينها برامج التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة.

وتابععت الصحيفة، تشمل خطط التقليص عددًا من المبادرات المتعلقة بالتزام الولايات المتحدة باتفاق باريس بشأن المناخ.

وأضافت، من المتوقع أن يصل تقليص ميزانية وكالة حماية البيئة إلى 31%.

- أكبر ميزانية دفاعية في التاريخ الأمريكي:

وقع الرئيس دونالد ترامب، في 12 ديسمبر، على أكبر ميزانية لوزارة الدفاع الأمريكية (النتاجون) والتي وصلت إلى 700 مليار دولار

وقال ترامب بعد التوقيع على الميزانية: "بتوقيعنا الميزانية الدفاعية نحن نسرع عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل، وسيرفع القانون من مستوى استعدادنا القتالي وسيعزز الإجراءات لتحديث قواتنا المسلحة وسيساعدنا في تقديم الموارد الضرورية لعسكريينا".