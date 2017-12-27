"الذهب" يُشعل الصراع على الحدود الليبية التشادية

كتب - هشام عبد الخالق:

قال موقع "سودان تربيون"، في تقريرٍ له، إن مسلحين تشاديين قتلوا حوالي 12 سودانيًا وأصابوا 17 آخرين أثناء تنقيبهم عن الذهب في مناجم منطقة "كري" الواقعة قرب الحدود التشادية الليبية

وتابع الموقع، نُقل المصابون إلى ليبيا لتلقي العلاج، وفُقد 8 بعد الهجوم، ويُعتقد أن المجموعة المسلحة اختطفتهم، وتوجهت بهم إلى جهة غير مجهولة.

وصرح أحد شهود العيان للموقع بأن محمد الطاهر عيسى، العمدة في محلية "كتم" الواقعة على بعد 60 كلم شمال غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أفاد بأن أكثر من ست أسر تلقت إخطارًا بحدوث الواقعة بمنطقة "كري".

وأشار عيسى إلى أن أقارب ثلاثة من المتوفين تلقوا تأكيدات بوفاة ذويهم، وتضاربت الأنباء بشأن مصير البقية، وذلك بسبب سوء الاتصال بالمنطقة.

وأضاف شهود عيان أن ما جرى يعد الحادث الثاني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، لافتين إلى "أنهم تصدوا لهجوم تعرضوا له في شهر سبتمبر الماضي، وأدى لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في ذات المنطقة".