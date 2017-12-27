خليفة موجابي يُعيّن قائد الجيش السابق في زيمبابوي نائبا للرئيس

هراري - (د ب أ)

عين رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا قائد الجيش السابق في منصب النائب الأول له، وفقا لما ذكرته صحيفة "هيرالد" الحكومية اليوم الأربعاء.

وقال التقرير إنه من المقرر أن يؤدى قائد الجيش المتقاعد مؤخرا كونستانتينو شيوينجا اليمين غدا الخميس

تجدر الإشارة إلى أن شيوينجا قاد الانقلاب السلمى الذى أطاح بالرئيس روبرت موجابي في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غدا الخميس أيضا النائب الثاني للرئيس وهو كيمبو موهادي، وزير الدفاع والأمن والمحاربين القدامى وحليف منانجاجوا منذ فترة طويلة.

كان قد تم تعيين الاثنين نائبين لرئيس حزب زانو- الجبهة الوطنية الحاكم في مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة هيرالد عن المسؤول الكبير في حكومة زيمبابوي، كريستيان كاتساندى، قوله "إن مراسم حلف اليمين ستجرى في الساعة 1000 (0700 صباحا بتوقيت جرينتش) يوم غد الخميس في مقر الرئاسة".

وحصل شيوينجا على مكانة تقارب مكانة الأبطال في البلاد، بعد أن لعب دورا فعالا في التخطيط للانقلاب.

وبينما شعر الزيمبابويون بالبهجة عقب الإطاحة بموجابى، سرعان ما أصبح العديد متشككين في أن منانجاجوا سوف يقوم بتغيير هادف، بعدما عين حكومة تغص بسياسيين من عهد موجابي وولى حقائب رئيسية لكبار المسؤولين العسكريين والمحاربين القدماء الذين لعبوا دورا أساسيا في الانقلاب.

وقد أثار استبعاد منانجاجوا للمعارضة، من الحكومة، قلقا بالغا في الدولة الواقعة في جنوب قارة إفريقيا، والتي من المقرر أن تشهد انتخابات عام 2018.

وفى أول خطاب له حول حالة الأمة يوم 20 ديسمبر، تعهد منانجاجوا بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وجعل اقتصاد البلاد المضطرب جذابا للمستثمرين.