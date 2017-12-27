مقتل حوالي 50 مسلحا داعشيا في أفغانستان

أشين/ننجارهار، أفغانستان (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية أن حوالي 50 مسلحا، ينتمون إلى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قتلوا في أحدث عمليات تشنها قوات الدفاع والامن الوطني الافغانية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للأنباء اليوم الاربعاء.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان اليوم أن سلسلة من عمليات القصف الجوي جرت بمنطقة أشين بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وأضاف البيان أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخائر ومتفجرات وأسلحة خاصة بالجماعة الارهابية.

وذكرت وزارة الدفاع أن عمليات القصف الجوي أسفرت أيضا عن تدمير ملاذ آمن، خاص بالجماعة الارهابية في هذا الاقليم.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة من بينها داعش على التقرير حتى الان.