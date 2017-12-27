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نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 620 فلسطينيا منذ إعلان ترامب

11:22 ص الأربعاء 27 ديسمبر 2017
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 620 فلسطينيا منذ إعلان ترامب

رام الله (أ ش أ)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني على ارتفاع عدد المعتقلين إلى 620 مواطناً على الأقل، منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، بتاريخ 6 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن من بين المعتقلين 170 طفلاً و12 من النساء و3 جرحى.

 

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