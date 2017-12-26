الهلال الاحمر السوري ينقل حالات إنسانية من الغوطة للعلاج في دمشق

دمشق - (د ب أ)

بدء الهلال الأحمر السوري بإخراج حالات إنسانية من الغوطة الشرقية، ونقلهم إلى مشافي العاصمة دمشق للعلاج.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر السوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "بدأ متطوعو الهلال الأحمر العربي، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بنقل حالات إنسانية إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج".

وقالت المصادر إن "العملية جاءت بعد زيارة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، الأسبوع الماضي ولقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد".

كانت منظمات وهيئات محلية عاملة في الغوطة الشرقية قد ناشدت بإخراج حالات إنسانية يصعب علاجها في الغوطة.