مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في قصف للتحالف شمال شرق صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة مأرب /173 كيلومترا شمال شرق صنعاء/.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين مواقع وتجمعات لعناصر جماعة انصار الله الحوثية خلف تباب الحماجرة، بمديرية صرواح، غربي مأرب.

وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الجماعة الحوثية بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير أليات ومعدات قتالية.

وتزامنت الغارات حسب ما ذكرت المصادر، مع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والعناصر الحوثية في عدة مواقع بمديرية صرواح "وسط تقدم ميداني لقوات الجيش الوطني، وفرار لعناصر المليشيا الانقلابية".

وتعتبر مديرية صرواح أهم معاقل الحوثيين في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الحكومية والمقاومة الشعبية على معظم أجزاء المحافظة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضرباتها الجوية ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية في بلاده.