الحكومة الاسبانية تسحب الآلاف من رجال شرطتها في كتالونيا

مدريد - (د ب أ)

تسحب الحكومة الاسبانية الآلاف من رجال الشرطة من إقليم كتالونيا الذين كانت قد أرسلتهم للإقليم في سبتمبر الماضي على خلفية النزاع بشأن مساعيه للاستقلال عن اسبانيا.

وقالت وزارة الداخلية الاسبانية ونقابة الشرطة اليوم الثلاثاء في مدريد إن عملية سحب رجال الشرطة ستتم بحلول السبت المقبل.

وكانت مدريد قد أرسلت الآلاف من رجال الأمن التابعين لوحدات الشرطة الاسبانية لكتالونيا في إطار ما يعرف بعملية "كوبرنيكوس".

ولم تصدر الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بيانات بشأن عدد هؤلاء وتكلفة نشرهم غير أن وسائل إعلام ذهبت إلى أن عددهم يتراوح بين 4000 و 6000 شرطي.

وكانت مدريد تريد من خلال هذه التعزيزات الشرطية منع إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم والذي دعت حكومة إقليم كتالونيا في برشلونة لإجرائه في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ورغم أن محكمة اسبانية حظرت إجراء هذا الاستفتاء ورغم التواجد الواسع للشرطة في الإقليم إلا أن ملايين الناس في كتالونيا، أكثرهم من مؤيدي الانفصال، أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بالفعل.

وعقب الاستفتاء واتخاذ حكومة كتالونيا قرار الانفصال عن اسبانيا ، أقيلت حكومة الإقليم برئاسة كارليس كارلس بوجديمون أواخر تشرين أول/أكتوبر من قبل الحكومة الاتحادية في مدريد.

ودعا راخوي آنذاك لإجراء انتخابات محلية جديدة في كتالونيا والتي حصلت فيها مجددا الخميس الماضي الأحزاب المؤيدة للاستقلال عن المملكة الاسبانية على أغلبية المقاعد في البرلمان. ولم يتم تشكيل حكومة جديدة للإقليم حتى الآن.