وزير خارجية السودان يُعلق على أنباء تكوين تحالف إقليمي مع تركيا وقطر

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، أن بلاده لا تؤمن بسياسة تكوين "التحالفات" في علاقاتها مع الدول الخارجية، ولكنها منفتحة على التعاون العسكري مع تركيا وغيرها من الدول.

وتابع الغندور، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ردًا على احتمال دخول السودان في حلف إقليمي مع قطر وتركيا وإيران، قائلًا: "السودان لم ولن يكن طرفًا في أي محور ولا يؤمن بسياسة التحالفات"، حسبما نقل موقع "سودان تريبيون".

وأشار الغندور إلى أن السودان منفتح تجاه "أي تعاون عسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وأي ترتيبات عسكرية مع تركيا واردة".

وأضاف الغندور، "تم التوقيع على اتفاقية يمكن أن ينتج عنها أي من أنواع التعاون العسكري".

وكان بيان للجيش التركي أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، عقد في الخرطوم اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه السوداني والقطري، على هامش مرافقته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أنهى زيارته للسودان اليوم.