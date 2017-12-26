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انفجار خط أنابيب نفط في ليبيا ينتج 100 ألف برميل يوميا

09:57 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
انفجار خط أنابيب نفط في ليبيا ينتج 100 ألف برميل يوميا

ارشيفية

طرابلس - (د ب أ)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حدوث انفجار بخط انابيب نفط بالقرب من ميناء السدرة التابع لشركة الواحة والذي يصل بين الحقول ومواني التصدير وتتراوح طاقته بين 70 و100 ألف برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة في بيانها أن التحقيقات الأولية تؤكد حدوث الانفجار في الخط على بعد 15 كلم شمال منطقة مرادة 130 كيلومتر جنوب السدرة، حيث توجهت فرق الكشف عن الحريق التابعة لشركة الواحة إلى مكان الحريق مباشرة للتعامل مع الحريق الذي وصل قطره إلى 15 متر.

واضاف البيان انه تم عزل المنطقة المتضررة وقامت شركة الواحة بتحويل الإنتاج إلى خط السماح مباشرة، حتى لا تتأثر حركة التصدير.

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