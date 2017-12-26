أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين ببرنامج الصواريخ في كوريا الشمالية

واشنطن - (د ب أ)

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في برامج الاسلحة غير القانونية لكوريا الشمالية ردا على تطويرها المستمر للصواريخ الباليستية.

واعلنت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات في بيان، حيث حددت اسم كيم جونج سيك وري بيونج تشول كهدفين للعقوبات. وتم ادراج الرجلين بالفعل في قرار العقوبات الذي أصدرته الأمم المتحدة يوم الجمعة بهدف تقليص قدرة الدولة الشيوعية الفقيرة على جمع الاموال غير المشروعة لبرامجها.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن "الخزانة تستهدف قادة برامج الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية في اطار حملتنا القصوى للضغط من أجل عزل كوريا الشمالية وإخلاء شبه الجزيرة الكورية تماما من الاسلحة النووية".

وقال بيان وزارة الخزانة ان كيم جونج سيك هو شخصية رئيسية في تطوير الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية بما في ذلك الجهود الرامية الى التحول من الوقود السائل إلى الوقود الصلب، ويتردد أن ري بيونج تشول هو مسؤول رئيسي يشارك في تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية.

وطبقا للعقوبات الجديدة فقد تم حظر أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الرجلين في اطار الولاية القضائية الامريكية، كما يحظر أي معاملات يقوم بها اشخاص امريكيون مع الشخصين المذكورين.

وتواصل كوريا الشمالية تطوير برامجها الخاصة بالصواريخ الباليستية والأسلحة النووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.