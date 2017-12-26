قيادي حوثي: التحالف ينشر أنباء مزيفة لتغطية جرائمه باليمن

صنعاء - (د ب أ)

اتهم علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الثلاثاء، قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، بنشر انباء مزيفة "لتغطية الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في اليمن".

واضاف القحوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "نشر انباء بمقتل قيادات موالية للحوثيين ما هي إلا محاولة من العدوان لتغطية الجرائم التي ارتكبها اليوم بحق المدنيين في محافظتي الحديدة وتعز".

واشار إلى أن "طائرات العدوان (قوات التحالف) شنت غارة جوية اليوم الثلاثاء على سوق شعبي في مديرية التعزية بمحافظة تعز، مخلفة عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، كما شنت غارة أخرى على منزل مدنيين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة ،مخلفة 14 قتيلا بينهم نساء وأطفال، في حين استهدفت غارة اخرى مزرعة في مديرية الخوخه مخلفة اربعة قتلى مدنيين".

وتابع القحوم "العدوان يبحث فقط عن مبررات لقصف المدنيين، من خلال نشر تلك الأنباء وعلى المنظمات الدولية أن تأتي وترى بنفسها من المستهدفين".

وتناقلت وسائل اعلام دولية ومحلية مساء اليوم انباء تفيد بمقتل ياسر الأحمر، قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه، في حين لم تؤكد اي مصادر موالية للحكومة الشرعية صحة تلك الأنباء.