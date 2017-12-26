ترامب يتوقع عمل الجمهوريين والديمقراطيين سويًا في إصلاح الرعاية الصحية

واشنطن - (د ب أ)

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تحركا من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إصلاح الرعاية الصحية في العام الجديد.

وأمضى ترامب عيد الميلاد في منتجع مار - ايه لاجو بالقرب من بالم بيتش بفلوريدا، ولا يتضمن جدول اعماله أي ظهور علني اليوم الثلاثاء.

وأشار ترامب في تغريدة في الصباح الباكر إلى خطط لمواصلة الخلاف بشأن إصلاح الرعاية الصحية في عام 2018.

وتوقع ترامب أن الديمقراطيين والجمهوريين "سوف يعملون سويا في نهاية المطاف، ويصيغون خطة جديدة كبيرة بشأن الرعاية الصحية ".

وأشار ترامب الى ان مشروع قانون الاصلاح الضريبي، الذى وقع عليه يوم الجمعة، يلغي الاشتراط بضرورة حصول جميع المواطنين الامريكيين على تأمين صحى أو دفع غرامة، وهو شرط أساسي فيما يسمى قانون اوباماكير ، بيد أن ترامب والجمهوريين الأخرين قالوا إنه لا يحظى بشعبية.

ولكن بنود أخرى من قانون أوباماكير - إصلاح الرعاية الصحية الذي بدأ إبان فترة الرئيس السابق باراك أوباما - لا تزال تطبق.