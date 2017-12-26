الحشد الشعبي العراقي: داعش جمع نصف مليون دولار من عمليات الخطف في ديالي

بغداد - )أ ش أ(

قال القيادي في الحشد الشعبي العراقي جبار المعموري،إن تنظيم "داعش"الإرهابي حصل علي نصف مليون دولار من عمليات الخطف في محافظة ديالي خلال عام 2017 .

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، عن المعموري قوله: "إن داعش الإرهابي شن سلسلة عمليات خطف في بعض مناطق ديالي خلال 2017 عبر الخلايا النائمة في مناطق حمرين وقره تبه ونفط خانة ابتز خلالها أسر المختطفين وحصل على مبالغ مالية تصل إلى نصف مليون دولار أمريكي " .

وأضاف المعموري، أن عمليات الخطف تحولت إلى دعم مالي يعتمد عليه التنظيم الإرهابي واستثمارها في إعادة بناء الخلايا النائمة من جديد وهذا ما يوضح أسباب استمرار نشاطه في بعض المناطق ومنها حمرين رغم الضربات الأمنية من القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي.