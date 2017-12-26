روسيا تبدأ تشكيل مجموعة قوات دائمة في طرطوس وحميميم بسوريا

موسكو- (أ ش أ):

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن روسيا بدأت بتشكيل مجموعة قوات دائمة في قاعدتي طرطوس وحميميم بسوريا.

وأضاف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن القائد الأعلى للقوات المسلحة صادق الأسبوع الماضي على هيئة وقوام نقاط المرابطة في طرطوس وحميميم، وبدأنا بتشكيل مجموعة هناك على أساس دائم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قام بزيارة للقاعدة الروسية في حميميم السورية يوم 11 ديسمبر الجاري حيث كان في استقباله نظيره السوري بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وقائد القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرجي سوروفيكين ، وأمر بوتين بالبدء بسحب القوات الروسية من سوريا.

كان مجلس الاتحاد الروسي قد صادق، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، على الاتفاقية مع سوريا لتوسيع مركز الإمداد المادي والفني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس.