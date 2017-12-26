رئيس الوزراء اليابانى يحث الشركات على رفع الأجور بنسبة 3 % في 2018

طوكيو- (أ ش أ):

حث شينزو آبي رئيس الوزراء اليابانى اليوم الثلاثاء الشركات على رفع الأجور بنسبة 3% أو أكثر خلال العام المقبل.

وقال آبي - في تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "يجب علينا أن ندعم ونعزز الدورة الاقتصادية الإيجابية لليابان في العام المقبل من أجل تحقيق هدفنا طويل الأمد المتمثل في تجاوز مرحلة الانكماش".

وأضاف قائلا " لذا، فإننا نطلب من الشركات رفع الأجور بنسبة 3 % أو أكثر في الربيع المقبل".

يشار إلى أن الاقتصاد الياباني قد سجل نموا بلغ 5ر2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليفوق بذلك توقعات الاقتصاديين، فيما يتوقع محللون اقتصاديون أن تعلن الحكومة أوائل عام 2019 أو أواخر 2018 انتهاء الانكماش الذي اجتاح الاقتصاد الياباني منذ سنوات.