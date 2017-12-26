ناشطون يساريون يهاجموه مقر السفارة الإسرائيلية في أثينا

أثينا – (أ ش أ):



هاجم ناشطون يونانيون يساريون متطرفون مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليونانية أثينا، حيث قاموا بقذف عشرات العبوات المملوءة بالطلاء الأحمر تجاه المبنى، احتجاجا على عمليات "التطهير العرقي" ضد الفلسطينيين.



وذكرت صحيفة يديعوت إحرنوت الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن جماعة (ربيكون) اليونانية اليسارية استهدفت مبنى السفارة الإسرئيلية في أثينا، أمس الاثنين.



فيما عبّر أعضاء الجماعة عن تضامنهم مع الفلسطينيين، واصفين إياهم بأنهم "أمة وقعت ضحية للقمع منذ عقود حيث يجبرون على ترك أرضهم".





