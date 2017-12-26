الصين تقضي بسجن مدون 8 أعوام لإدانته "بتقويض سلطة الدولة"

بكين - (د ب أ):

قضت محكمة صينية اليوم الثلاثاء بسجن المدون وو جان لمدة ثمانية أعوام لإدانته "بتقويض سلطة الدولة".

وخلصت محكمة الشعب في تيانجين إلى أن وو، الذي يعرف بـ " الجزار المبتذل" على شبكة الإنترنت " يظهر تدريجيا عدم رضا تجاه النظام السياسي الحالي في البلاد، وتدريجيا يطرح فكرة تقويض سلطة الدولة".

وقالت المحكمة إنه استخدم شبكة الإنترنت والشبكات الأخرى لنشر أفكاره، كما أنه شارك في أنشطة إجرامية لقلب نظام الحكم والنظام الاجتماعي كما عرض الاستقرار الاجتماعي والسياسي للخطر.

ويشار إلى أن وو قيد الاحتجاز منذ مايو 2015، عندما تم إلقاء القبض عليه في مظاهرة واتهم لاحقا بـ "تقويض سلطة الدولة " و إثارة المشاكل" بحسب ما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش.

وقالت المنظمة إنه جرى إلقاء القبض على وو في ظل حملة قمع موسعة عام 2015، حيث ألقت السلطات حين ذاك القبض على 709 من المحامين.