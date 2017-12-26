"أطباء بلا حدود": الوضع الأمني في إفريقيا الوسطى يؤثر بالسلب على عملنا

جنيف - (أ ش أ):



قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الأمني في جمهورية إفريقيا الوسطى يتدهور مع تصاعد العنف ويؤثر بالسلب على عمل المنظمة بصورة يومية.



وأضافت، حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أنها أصبحت تقلل من أنشطتها في بعض المناطق وتقطع الخدمات عن أشخاص في حاجة ملحة للرعاية الصحية بسبب الوضع الأمني.



وأشارت "أطباء بلا حدود"، وهي منظمة مساعدات إنسانية دولية غير حكومية مقرها جنيف ـ في بيان لها، إلى أن الأشخاص الذي يهربون من العنف يتخذون من المستشفيات مأوى لهم.



