بكين: التزام تايوان بسياسة "صين واحدة" شرط اشتراكها في المنظمات الدولية

بكين (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الصينية ، اليوم الاثنين ، أن التزام تايوان بسياسة "صين واحدة" هو شرط السماح لها بالمشاركة في النشاطات والفعاليات الدولية.

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج بهذا التصريح -الذي نقلته وكالة "شينخوا" الصينية- ردا على سؤال حول تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم بشأن مساعدة تايوان للمشاركة في المنظمات الدولية.

وقال تشونينج إنه فيما يخص التعامل مع القضايا المتعلقة بمشاركة تايوان في المنظمات الدولية ، فإن الصين دائما ما كانت ثابتة على موقفها وأوضحت أن تايوان ينبغي أن تكون على خط واحد مع مبدأ "صين واحدة".

وكرر تشونينج أن قضية تايوان هي شئون محلية للصين ، مؤكدا أن الصين تعارض التصريحات غير المسؤولة للدول الأخرى في هذا الشأن.