الصين تستضيف أول اجتماع للأمم المتحدة حول المعلومات الجغرافية

بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، عن أن أول اجتماع للأمم المتحدة حول المسح الجغرافي وتعيين الخرائط، سيعقد في نوفمبر القادم بمدينة ديكنج شرق إقليم زيجيانج.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ليو زينمن، في بيان بعد اجتماع حول الفعالية -حسب ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية- إن المشاركين في الاجتماع سيتبادلون الآراء حول آخر الإنجازات في المسح الجغرافي وتعيين الخرائط وتداول الإجراءات التي تدعم أجندة الأمم المتحدة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف ليو أنه من المتوقع أن تثار المزيد من الاقتراحات خلال الاجتماع للتعامل مع التحديات الدولية في هذا المجال.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع ستشرف عليه الأمم المتحدة وتستضيفه الإدارة الصينية الوطنية للمسح وتعيين الخرائط والمعلومات الجغرافية وكذلك الحكومة الشعبية لإقليم زيجيانج.