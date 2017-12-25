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التحالف يستهدف تعزيزات للمليشيات الحوثية باليمن بالحيمة شرق تعز

11:07 م الإثنين 25 ديسمبر 2017
التحالف يستهدف تعزيزات للمليشيات الحوثية باليمن بالحيمة شرق تعز

التحالف يستهدف تعزيزات للمليشيات الحوثية

عدن (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني مصرع اثنين من ميليشيا الحوثي الإمامية وإصابة ثالث بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة في قرية البركنة مقبنة غرب تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري يمني "إن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية مكونة من أطقم عسكرية ومدرعات متمركزة في عشفل إحدى مناطق الحيمة بمديرية التعزيزية شرق مدينة تعز وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات".

هذا المحتوى من

Asha
ميليشيا الحوثي الجيش اليمني وكالة الأنباء اليمنية مديرية التعزيزية

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