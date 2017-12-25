"ترامب وCNN".. عداءٌ ينتهي بإراقة الدماء

كتب - هشام عبد الخالق:

انتقد صحفيو الولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قام بإعادة نشر تغريدة لصورة يظهر فيها لوجو قناة CNN وسط بقعة من الدماء على حذاء ترامب، تحت تعليق "فائز".

وهاجم صحفيون من عدة منصات إعلامية الصورة، التي نشرها في البداية حساب يدعى "oregon4TRUMP"، وقالت تقارير إعلامية إن ترامب أعاد نشر التغريدة في ليلة الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس).

مذيع قناة CNN جاك تابر، كتب على صفحته بموقع "تويتر": "نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة لشعار قناة CNN مغطى بالدماء على نعل حذائه، في ليلة الكريسماس".

بينما تساءل المحلل السياسي البارز بشبكة ABC، في تغريدة أخرى، عما إذا كان المسيحيون الإنجيليون الذين يدعمون الرئيس ترامب، وافقوا على تغريدته في ليلة الاحتفال بميلاد السيد المسيح، وقال: "هل هذا هو القائد الذي يرسل رسالة المسيح المتمثلة في الحب والأمل؟".

أما مراسل صحيفة "The Hill" الأمريكية جو كونشا، فكتب على تويتر: "يجب على الرئيس إزالة هذه التغريدة على الفور، من الممكن أن تنتقد غيرك، ولكن هذا الحذاء المليء بالدماء يتخطى حاجز النقد".

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب - بعنف - شبكة CNN الإعلامية، حيث كان نشر في أغسطس الماضي صورة تظهر قطرًا يرتطم بشعار الشبكة، وفي يوليو نشر فيديو مُعدلًا يظهر فيه ترامب وهو يلكم أحد المصارعين، وتم استبدال رأس المصارع بشعار الشبكة.