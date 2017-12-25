أفغانستان ترفض أرقام روسيا حول مقاتلي داعش على أراضيها

كابول - (د ب أ)

رفض رئيس هيئة الاركان العامة للجيش الأفغاني الجنرال محمد شريف يافتالى اليوم الاثنين، الرقم الاخير الصادر عن زامير كابولوف المبعوث الخاص لروسيا الى افغانستان حول مقاتلي داعش فى البلاد على أنه وهمي ولا اساس له من الصحة.

وأبلغ الجنرال يافتالي ، اعضاء مجلس الوليسي جيرجا (الغرفة الأدني في البرلمان الأفغاني" "نؤكد وجود ما يصل إلى 2000 مقاتل داعش في أفغانستان. السيد كابولوف مريض ومن عادته أن ينطق بأشياء كبيرة"،بحسب قناة"تولو نيوز"الاخبارية الأفغانية.

واضاف "في نوفمبر فقط اجرينا اكثر من 1273 غارة جوية في مناطق مختلفة من البلاد ضد قيادة طالبان ومواردها اللوجستية والتجمعات ومعسكرات التدريب".

كان كابولوف قد اعلن مؤخرا ان هناك اكثر من 10 آلاف مقاتل داعشي فى افغانستان.

وقال "كانت روسيا من بين أول من يوجه الإنذارات فيما يتعلق بظهور داعش في أفغانستان ... وقد زادت داعش من قوتها في البلاد مؤخرا. ووفقا لتقديراتنا، فان عدد المسلحين يتجاوز 10 الاف مقاتل ولا يزال ينمو خصوصا بسبب المقاتلين الجدد الذين يصلون من سورية والعراق ".

كما ادعى كابولوف ان مروحيات بدون علامات تهدد هويتها تنقل مقاتلين وتسلم "معدات غربية" إلى الفرع الأفغانى لداعش .

من جانبه ،قال وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد بارماك، الذي استدعى أيضا من قبل "فولسي جيرجا"، إن أولئك الذين يعملون تحت شعار داعش في أفغانستان ليسوا المقاتلين القادمين من العراق وسورية، بل هي مجموعة أنشأتها وكالات استخبارات لدول بالمنطقة المحيطة بأفغانستان .

وفى الوقت نفسه، انتقد النواب اجهزة الامن بسبب انعدام الامن وعدم تقدم القوات الأفغانية فى ساحة المعركة.

كانت مصادر حكومية أفغانية قد ذكرت أن المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش تنشط في 25 إقليما بأفغانستان من اجمالي عدد اقاليم البلاد البالغ 34