السعودية ترد على مزاعم قطر بشأن بطولة الشطرنج

كتب - عبدالعظيم قنديل:

علق سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، على التقارير التي تتحدث عن منع الرياضيين السعوديين من دخول المملكة العربية السعودية.

وكتب القحطاني على تويتر: "أنهى الأمير تركي ال الشيخ الكذب الذي أثاره تنظيم الحمدين حول رفض السعودية اعطاء لاعبي قطر تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج بكلمة وافية تضع النقاط على الحروف".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ منح لاعبي دولة قطر ذوو الأسماء الشرق آسيوية، فيزاً لدخول السعودية، إضافة إلى السماح لهم برفع علمهم في بطولة الملك سلمان للشطرنج في الرياض، مشيراً إلى أن ما أدعته السلطات القطرية عكس ما جرى تماماً.