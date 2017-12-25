رئيس إسرائيل: على الفلسطينيين إدراك أن الشعب اليهودي موجود في أرضه

تل أبيب - (د ب ا)

دعا الرئيس الإسرائيلي ،رؤوفين رفلين، الجانب الفلسطيني إلى أن يدرك أن "الشعب اليهودي" موجود في أرضه ولا يوجد له وطن أخر غير دولة إسرائيل وأرض إسرائيل.

جاء تصريح روفلين خلال استقباله ،اليوم الإثنين، وزير الخارجية الياباني تارو كونو، في مقر رؤساء إسرائيل في القدس، بحسب هيئة البث الإٍسرائيلي.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أنه يترتب على الفلسطينيين أن يدركوا ايضا أهمية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لحل الصراع.

تأتي زيارة الوزير الياباني لاسرائيل عقب التوترات بسبب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري بالاعتراف بالقدس عاصمةلإسرائيل مما اثار غضبا عربيا وإسلاميا ودوليا.