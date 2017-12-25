استئناف محاكمة 17 صحفيا في تركيا بتهمة دعم منظمات إرهابية

أنقرة - (أ ش أ)

استأنفت إحدى المحاكم التركية اليوم الإثنين، محاكمة 17 صحفياً من جريدة "جمهوريات" التركية المعارضة لاتهامهم بدعم منظمات إرهابية مسلحة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن لائحة الاتهام تشمل عددا من العاملين السابقين والحاليين فى الصحيفة المعارضة، مضيفة أن المتهمين - الذين يقبع أربعة منهم بالفعل وراء القضبان - يواجهون إمكانية الحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 43 عاماً.

فيما قالت صحيفة "جمهوريات" المعروفة باتجاهاتها المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إن هذه المحاكمة تمثل محاولة لإخماد صوت واحدة من أخريات الصحف المستقلة في تركيا.