البحرين تؤكد تأييدها لمصر فيما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار

المنامة - (أ ش أ)

أعرب مجلس الوزراء البحريني عن تأييده لجهود الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار فيها من خطر الإرهاب والإرهابيين، معربا عن إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار العريش مؤخرًا.

كما أدان مجلس الوزراء البحريني- خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة- بشدة إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية في اليمن لاستهداف المدنيين بمدينة الرياض السعودية، واصفًا إياه بأنه عمل عدائي جبان يراد به النيل من أمن واستقرار السعودية، مؤكدا وقوف البحرين وتأييدها بكل قوة وحسم لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

ورحب مجلس الوزراء البحريني بقرار البرلمان البريطاني بطلب الحكومة البريطانية بتصنيف مجموعات بحرينية خارجة عن القانون كمنظمات إرهابية، حيث يعد ذلك دعمًا للجهود التي تبذلها حكومة البحرين لمكافحة الإرهاب، ويعكس الإدراك الدولي العالي لخطورة مثل هذه التنظيمات على الأمن والاستقرار في البحرين وخارجها، مثمنًا ما بذلته الحكومة البريطانية في هذا الخصوص.