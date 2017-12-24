اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومة ومتمردين بدولة جنوب السودان

القاهرة - (د ب ا)

اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين بمقاطعة كوج الواقعة في ولاية ليج الشمالية بدولة جنوب السودان صباح اليوم الأحد، وذلك بعد أيام من أوامر من قبل الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار لقواتهما بوقف الأعمال القتالية.

وقال المتحدث باسم المتمردين فول لام قبريال لإذاعة تمازج إن القوات الحكومية المتمركزة في مقاطعة كوج هاجمت مواقعهم في وحدة إدارية بيه صباح اليوم، ولكن تم صدها. كما زعم لام أن القوات الحكومية ظلت تقصف مواقعهم الدفاعية في مقاطعة ياي بإقليم الإستوائية منذ صباح اليوم.

من جانبه أكد لام تونقوار، وزير الإعلام بولاية ليج الشمالية، وقوع الاشتباكات في مقاطعة كوج اليوم، متهماً المتمردين بمهاجمة مواقعهم الدفاعية في المنطقة.

يأتي القتال بعد سريان وقف لاطلاق النار ليلة أمس بموجب اتفاق وقع عليه الطرفان المتحاربان يوم الخميس الماضي ، بعد أربعة أيام من المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي أغسطس عام 2015، وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير ومنافسه ريك مشار على اتفاق سلام بعد تدخل دولي مكثف أدى لتسليم السلطة، غير أن القتال تجدد في عام 2016 في العاصمة جوبا، وفر مشار ليشتعل الصراع من جديد.

كانت الحرب الأهلية في جنوب السودان الغنية بالنفط بين أنصار كير وقوات نائبه السابق مشار قد بدأت أواخر عام 2013