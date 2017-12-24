بابا نويل البرازيلي "مسلح" في رسالة تهنئة من الشرطة للمواطنين

ريو دي جانيرو -(د ب أ)

بعثت قيادة العمليات الخاصة التابعة للشرطة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بتهنئة إلى سكان المدينة باستخدام صورة لرجل أعياد الميلاد (بابانويل) وهو مسلح.

ونشرت القيادة سيئة السمعة، رسالتها على فيسبوك حيث وضعت صورة تذكر بمنطقة حرب ويظهر في الخلفية مقاتلون، وفي الأمام يظهر رجل أعياد الميلاد بزيه الأحمر ولحيته البيضاء، وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص ويحمل في يده بندقية.

وفي غضون زمن قصير حصدت الرسالة نحو 3000 إعجاب.

يذكر أن الكثير من سكان ريو دي جانيرو، يطالبون الشرطة بتدخل أكثر صرامة نظرا لتردي الوضع الأمني في ثاني أكبر المدن البرازيلية.

وكتبت القيادة، التي يتكون شعارها من صورة جمجمة يخترقها خنجر، :" هلت أعياد الميلاد، ومع الأمل في أيام أفضل"، وتواجه الوحدة انتقادات متكررة حيث تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقتل أثناء العمليات.

وتحول الوضع في المدينة إلى وضع أخطر بشكل ملموس منذ دورة الألعاب الأولمبية في 2016، وكذلك بسبب اقتطاعات في قطاع الشرطة، وقد وصلت نسبة الإشغال في فنادق المدينة مؤخرا إلى ما دون الـ50%.

وأرسلت الحكومة البرازيلية، منتصف العام الحالي، نحو 8500 جندي للتمركز في المدينة والمساعدة في تقليص العنف.

وكان 132 شرطيا قد قُتِلوا خلال العام الحالي، كما أن أعداد جرائم القتل ارتفعت أيضا، وبلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في ريو دي جانيرو في حوادث عنف 6173 شخصا في الفترة بين كانون ثان/يناير حتى تشرين ثان/نوفمبر الماضيين، بزيادة بمقدار 518 شخصا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (أي بنسبة 2ر6%).