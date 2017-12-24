ألمانيا لم تحقق أهدافها الخاصة بدمج المهاجرين واللاجئين

برلين – (أ ش أ):

ذكر "المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين" في ألمانيا أن برلين تخلفت خلال العام الجاري عن أهدافها فيما يخص عملية دمج المهاجرين واللاجئين بعد أن يتم قبول طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم في ألمانيا.

ونقلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية عن المكتب الفيدرالي أن مدة انتظار اللاجئين لبدء دورات الدمج ارتفعت إلى 5ر12 أسبوع بحلول نهاية نوفمبر السابق، وهو ما يعد تقصيرا، إذ كان المكتب حدد في وقت سابق من العام الجاري مهلة 6 أسابيع لتنفيذ هذا الهدف.

وأكدت "دويتشه فيله" أنه في يناير الماضي، قبل تحديد مدة معينة، كان اللاجئون ينتظرون في المتوسط لمدة 9ر10 أسبوع لبدء برامج الدمج التي تقدم للمهاجرين واللاجئين دروسا في اللغة الألمانية وتعرفهم بتوجهات القانون والتاريخ والثقافة والقيم الألمانية.

وإلى جانب إطالة أمد الانتظار، فإن المكتب الفيدرالي تخلف أيضا عن تحقيق هدف مشاركة 430 ألف لاجئ ومهاجر في دورات الدمج هذا العام، حيث بلغ عدد المشاركين حتى منتصف ديسمبر الجاري 280 ألفا تقريبا.

وشارك 84 ألف مهاجر ولاجئ فقط في دورات دعم اللغة الألمانية المتعلقة بمجال وظيفي معين، مقارنة بـ 175 ألفا كانوا هدفا لبرنامج المكتب الفيدرالي.