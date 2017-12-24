الرئيس اليمني يعين وزراء ومحافظين جدد

صنعاء - (د ب أ)

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، تعديلات وزارية بحكومة أحمد عبيد بن دغر، فيما عين محافظين جدد لثلاث محافظات يمنية.

وأصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا يقضي بتعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، خلفا للواء حسن محمد عرب الذي صدر قرارا آخر بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق.

فيما صدرت قرارات جمهورية أخرى تقضي بتعيين عثمان حسين فايد وزيرا للزراعة وتعيين أوس عبد الله احمد العود وزيرا للنفط والمعادن، فيما عين صالح أحمد محمد الجبواني وزيرا للنقل ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

وعين هادي ثلاثة محافظين جدد، حيث تم تعيين أحمد محمود محافظاً لمحافظة تعز، واللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع، والعميد ركن أحمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج.

وتأتي هذه القرارات في ظل تطور المعارك التي تخوضها قوات الجيش الحكومي ضد مسلحي الحوثي في عدة محافظات يمنية من بينها تعز والضالع وشبوة، وسط تقدم كبير تحرزه القوات الحكومية.