أردوغان: الخرطوم وأنقرة رسمتا خارطة طريق لمستقبل علاقاتهما

الخرطوم - (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الخرطوم وأنقرة، رسمتا خارطة طريق لمستقبل علاقاتهما ويتطلعان الى بذل المزيد من الجهد لتعزيزها في شتى المجالات.

وقال اردوغان، لدى مخاطبته الهيئة التشريعية القومية مساء اليوم الأحدن إن البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات خلال الزيارة، وقررا إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأسسا مجموعة التخطيط الاستراتيجي للبحث في المسائل الدولية والتشاور حولها، وانهما يتطلعان الى إبرام اتفاقية تعاون إضافية بين القوات المسلحة في البلدين،بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).

وأكد اردوغان أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار الى 10 مليارات دولار.

وثمن اردوغان جهود السودان في مكافحة منظمة جولن "الإرهابية" وتحويل مدارسها إلى وقف المعارف التركية، الذي سيعمل على تحسين جودة التعليم في السودان بالتعاون مع جهات الاختصاص.

وشدد على أهمية تعاون العالم الإسلامي والتحلي بالحذر حيال المنظمات الإرهابية، منوهاً الى أن كل من يدعم الإرهاب سيكون هدفا للإرهابيين.

كان الرئيس السوداني عمر البشير قد اعلن عن توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ببن بلاده وتركيا بجانب عدد من الاتفاقيات في كافة المجالات.

واكد البشير، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب اردغان الذي يزور السودان، في ختام المباحثات اليوم الأحد، متانة وازلية العلاقات ببن السودان وتركيا وان لها عمقا تاريخيا ضارب الجذور، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال إن الزيارة هي أول زيارة لرئيس تركي للسودان، معربا عن سعادة الشعب السوداني بالزيارة التي تؤكد وحدة قضايا وهموم الشعبين.

وعقدت ظهر اليوم الأحد مباحثات سودانية تركية في الخرطوم،وترأس الجانب السوداني الرئيس البشير وترأس الجانب التركي الرئيس ردوغان بحضور الوزراء من الجانبين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك،بحسب سونا.

كان الرئيس أردوغان قد وصل في وقت سابق اليوم الأحد إلى السودان في زيارة تستمر يومين، ضمن جولة أفريقية تشمل ايضا تشاد وتونس .