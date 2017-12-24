تونس تعلق رحلات الخطوط الإماراتية من وإلى أراضيها

كتب – محمد الصباغ:

قررت تونس تعليق رحلات الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، وذلك بعد أيام قيام شركات إماراتية بمنع التونسيات من الصعود على متن طائراتها.

وقالت وزارة النقل التونسية في بيان، اليوم الاحد، إنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس "إلى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية".

وكان اتحاد الشغل التونسي أدان في بيان اليوم إقدام شركة طيران إماراتية على منع التونسيات من صعود رحلاتها واعتبره إجراء "مرتجلا وتعسفيًا وعنصريًا".

ونقلت وكالة أنباء تونس اليوم أيضًا عن مواطنين تونسيين أن شركة الاتحاد الإماراتية منعت زوجاتهن وبناتهن من الصعود على متن رحلاتها الجوية.

فيما صرح وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن بلاده تواصلت مع تونس للنظر في مسألة منع أبوظبي سفر تونسيات على متن رحلات شركة "طيران الإمارات" باتجاه دبي، مؤكدًا أن الإمارات تحترم المرأة التونسية وتُقدّرها.

وتابع أيضًا أنه في الإمارات "نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة ونعتبرها صمام الأمان ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".

ويوم الجمعة أعلنت الشركة الإماراتية عن منع سفر التونسيات من مطارات تونس في اتجاه الإمارات و"خلف القرار موجة احتجاجات وغضب بالمطار وتنديدا من المجتمع المدني وبعض الأحزاب، قبل أن يتم الغاؤه بعد تدخل رسمي من الجانب التونسي".