فايس ميديا تعتذر عن ثقافة التحرش الجنسي داخل الشركة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أقر مؤسسو شركة "فايس ميديا" الأمريكية بالسماح باستمرار ثقافة "نادي الصبي" في مطبوعاتهم، واعتذروا "لمواصلة التمييز الجنسي على أساس الذكورة والأنوثة في صناعة الإعلام والمجتمع بشكل عام".

وجاء الاعتذار في بيان مطول، صدر ردا على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشف عن سلوك غير مناسب تحملته الموظفات في شركة الإعلام العالمية، بما في ذلك تعرضهن لقبلات غير مرغوب فيها،ولمس أجسادهن وسماعهن لتعليقات خليعة ودعوات لممارسة الجنس.

وضم التقرير، الذي نُشر أمس الأول الجمعة، تفاصيل أوردتها أكثر من عشرين امرأة قالت إنهن تعرضن لتجارب أو شاهدن سوء سلوك جنسي.

وتعد شركة فايس ميديا - التي ظهرت قبل 23 عاما والمشهورة بتغطيتها لثقافة مضادة تخريبية - واحدة من أحدث الجهات التي تخضع لتدقيق عام بشأن حدوث تحرش جنسي في مكان العمل.

غير أنه، وكما أشارت نيويورك تايمز، فإن قصة فايس ميديا مختلفة عن الكثير من الحالات السابقة التي تم الكشف عنها ، لأنه في حالتها، كان المتورطون من الشباب الصغار الذين صاروا بالغين، بعدما أصبح التحرش في أماكن العمل من المحرمات.

وأقر اعتذار فايس بالمشاكل قائلة إن "الحقيقة لا يمكن الفرار منها". واعترف البيان أن "ثقافة نادي الصبي" قد سمحت باستمرار سلوك غير مناسب وتغلغله بالشركة.